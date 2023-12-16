Москва, 16 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся весной 2024 года. Заседание группы проходит 16 декабря в зале «Зарядье».

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

«Единогласно! Ура!», — завил после проведённого голосования по этому вопросу глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. После этого она должна была принять решение о поддержке самовыдвижения действующего президента на выборы.

Ранее в этот же день лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что действующий глава государства на предстоящих выборах президента России будет выставлять свою кандидатуру не от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца.

Путин 8 декабря заявил, что примет участие в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. По словам российского лидера, у него в разное время были разные масли на эту тему.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 12 декабря заявил, что Путин дорожит поддержкой, оказываемой ему большинством россиян, наличие которой является неопровержимым фактом. Представитель Кремля уточнил, что в мире кто-то поддерживает выдвижение Путина на выборы президента, а кто-то нет, что является нормальным явлением, однако для главы государства главное не это, а поддержка большинства россиян.