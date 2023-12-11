Москва, 11 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение, сообщил 11 декабря заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Сергей Аверин/РИА Новости Выборы

Он уточнил, что 11 декабря об этом заявили в ходе консультаций представители Минобороны, ФСБ и главы четырёх новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они представили позицию о возможности проведения голосования.

«Мы должны немедленно информировать президента РФ и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в совет», — процитировало Булаева агентство РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, в пресс-службе Центризбиркома 11 декабря заявили, что представители Минобороны и ФСБ сочли возможным провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президентские выборы, несмотря на действующее в этих новых регионах России военное положение.

Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил, что решил баллотироваться на президентских выборах, которые пройдут 15–17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на президентских выборах в России пройдёт впервые.