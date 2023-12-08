Москва, 8 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют более 78% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Согласно данным исследования, у 78,5% опрошенных российский лидер взывает доверие и только у 17,3% — нет.

Кроме того, 75,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы государства, и лишь 14,8% — нет.

Опрос был проведён с 27 ноября по 3 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, ссылаясь на проведённый соцопрос, сообщила, что порядка 70% граждан России считают, что президент Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок.