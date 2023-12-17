Москва, 17 декабря, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Российская политическая партия «Единая Россия» 17 декабря впервые за два года соберётся на съезд, на котором обсудит свои основные задачи на ближайший период и примет решение о поддержке выдвижения действующего президента Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства. Мероприятие пройдёт в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили в партии.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее единороссы уже провели три панельные дискуссии: 28 ноября в Ростовской области прошла площадка «Горжусь Россией», 5 декабря ― «Верю в Россию» в Нижнем Новгороде, 13 декабря ― «Будущее России» в Москве. В последней принял участие председатель партии Дмитрий Медведев.

Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, съезд единогласно поддержит выдвижение Путина в качестве кандидата на пост президента России на выборах в 2024 году. Кроме того, на съезде, согласно уставу партии, пройдет плановая ротация 20% состава генсовета.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 16 декабря официально создали группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. В тот же день в зале «Зарядье» собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся весной 2024 года.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что действующий глава государства на предстоящих выборах президента России будет выставлять свою кандидатуру не от какой-либо партии, а примет участие в них в качестве самовыдвиженца.

До этого, 8 декабря, российский лидер сообщил о намерении пойти на выборы после просьбы отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма. При этом он признал, что «в разное время» у него были «разные мысли».

В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей. Среди них, в частности, Сергей Карякин, Джеф Монсон, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Владимир Машков, Валерией Гергиев, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Захар Прилепин, Леонид Рошаль, Артём Жога.