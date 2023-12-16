Москва, 16 декабря, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящих президентских выборах не станет выставлять свою кандидатуру от какой-либо партии, а будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца, сообщил 16 декабря «РИА Новости» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Известия/Павел Волков

«Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от «Единой России», ни от нашей партии», — сказал он.

Миронов также сообщил, что подписи для выдвижения Путина станут собирать «Справедливая Россия» и «Народный фронт». Регионы, где члены партии будут их собирать, определит оргкомитет.

Как сообщало ИА Регнум, спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артём Жога 8 декабря обратился к российскому лидеру с просьбой принять участие в следующих президентских выборах. Путин на это ответил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру. При этом он рассказал, что у него были «разные мысли» по этому вопросу.

Совет Федерации России 7 декабря принял постановление о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года, дав старт избирательной кампании. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что от результатов голосования будет зависеть направление развития России и то, насколько успешно она ответит на новые вызовы.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова 11 сентября сообщила, что ЦИК уже начал готовиться к президентской кампании. Она пообещала сделать всё возможное, чтобы выборы прошли достойно.