Макрон оценил шансы Украины на скорое вступление в ЕС
Макрон заявил о неготовности Евросоюза принять Украину в сообщество
Париж, 16 декабря, 2023, 08:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день Евросоюз не может принять Украину в объединение, несмотря на решение Брюсселя начать переговоры по этому вопросу. Об этом 15 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал France 24.
Французский лидер назвал решение ЕС скорее политическим, нежели юридическим.
«Мы очень далеки от реального расширения ЕС за счёт Украины. В любом случае, каким бы ни было решение, оно потребует глубокой реформы внутренних правил, что возможно только при увеличении финансирования», — сказал Макрон.
Он также выразил надежду на то, что Венгрия изменит свое решение о блокировании €50 млрд для Украины. Он предполагает, что обсуждение помощи Киеву может сдвинуться с мёртвой точки в январе или феврале 2024 года.
Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры по итогам саммита, проходившего в Брюсселе 14–15 декабря, решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. По его словам, принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий.
Как следует из принятого документа, лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров по этому вопросу. Предполагается, что переговоры могут начаться в марте либо позднее. Перед их началом Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине общим объёмом €50 млрд. Он пояснил, что к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите Евросоюза в январе. Орбан уточнил, что программа требует доработки.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 декабря предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о вхождении Украины в сообщество, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. Отмечалось, что в этот момент саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Киевом, а Орбан смог заявить, что он не голосовал.
Сам венгерский премьер заявил, что Будапешт не принимал участия в выработке Евросоюзом решения о начале переговоров. Он добавил, что Венгрия не изменила позицию по этому вопросу. По его словам, Венгрия не стала мешать странам Евросоюза принимать такое решение, так как у Будапешта будет возможность ещё 75 раз остановить процесс вступления Украины в ЕС.