Париж, 16 декабря, 2023, 08:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день Евросоюз не может принять Украину в объединение, несмотря на решение Брюсселя начать переговоры по этому вопросу. Об этом 15 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал France 24.

ТАСС/Zuma Эммануэль Макрон

Французский лидер назвал решение ЕС скорее политическим, нежели юридическим.

«Мы очень далеки от реального расширения ЕС за счёт Украины. В любом случае, каким бы ни было решение, оно потребует глубокой реформы внутренних правил, что возможно только при увеличении финансирования», — сказал Макрон.

Он также выразил надежду на то, что Венгрия изменит свое решение о блокировании €50 млрд для Украины. Он предполагает, что обсуждение помощи Киеву может сдвинуться с мёртвой точки в январе или феврале 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры по итогам саммита, проходившего в Брюсселе 14–15 декабря, решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. По его словам, принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий.

Как следует из принятого документа, лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров по этому вопросу. Предполагается, что переговоры могут начаться в марте либо позднее. Перед их началом Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине общим объёмом €50 млрд. Он пояснил, что к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите Евросоюза в январе. Орбан уточнил, что программа требует доработки.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 декабря предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о вхождении Украины в сообщество, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. Отмечалось, что в этот момент саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Киевом, а Орбан смог заявить, что он не голосовал.

Сам венгерский премьер заявил, что Будапешт не принимал участия в выработке Евросоюзом решения о начале переговоров. Он добавил, что Венгрия не изменила позицию по этому вопросу. По его словам, Венгрия не стала мешать странам Евросоюза принимать такое решение, так как у Будапешта будет возможность ещё 75 раз остановить процесс вступления Украины в ЕС.