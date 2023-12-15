Мариуполь, ДНР, 15 декабря, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 15 декабря выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю. Об этом 15 декабря сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Уточняется, что после 00:00 мск зафиксирован обстрел со стороны украинских войск. С северо-запада в направлении на Мариуполь в 00:25 мск военнослужащими Украины выпущены три дальнобойные ракеты.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Пожилая женщина получила смертельное ранение, когда находилась во дворе своего дома на улице 8-го Марта. Рядом с ней прогремел взрыв неустановленного миномётного снаряда, выпущенного ВСУ.

Ещё один мирный житель погиб при обстрелах Донецка боевиками ВСУ 13 декабря. В Петровском и Кировском районах города в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотников ранения получили семь человек.