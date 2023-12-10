Брянск, 10 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Суд поместил под домашний арест Ларису Католикову, заместителя директора брянской гимназии №5, где 7 декабря ученица открыла стрельбу по своим одноклассникам.

Кадр из видео

Католиковой было предъявлено обвинение в халатности.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 7 февраля 2024 года», — зачитал вердикт судья.

Днём ранее, 9 декабря, суд арестовал на два месяца, до 6 февраля, директора частного охранного предприятия, в ведении которого находится гимназия, и сотрудницу охраны школы.

Также 9 декабря суд продлил до 72 часов задержание Дмитрия Афанаскина, отца стрелявшей восьмиклассницы. Заседание было отложено по просьбе жены Афанаскина. Меру пресечения суд избирать не стал.

В отношении Афанаскина ранее было возбуждено два уголовных дела: его обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении дочери до самоубийства. По второму делу обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался, но при этом признал вину в небрежном хранении оружия.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 декабря 14-летняя ученица принесла в брянскую гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы.

Жизни раненых вне опасности. Двое пострадавших были перевезены в Москву. Всем раненым оказывали помощь специалисты федеральных клиник. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьи погибших и пострадавших получат помощь из бюджета региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В МВД заявили, что ружьё школьница взяла у своего отца, оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях. В прокуратуре Брянской области в свою очередь заявили, что предметом проверки ведомства станет соблюдение норм безопасности в гимназии. Источник ИА Регнум сообщал, что в распоряжении школы есть рамки металлодетектора, но установлены и подключены 7 декабря они не были.