Донецк, 13 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В результате сброса боеприпаса с беспилотника украинской армии в Петровском районе Донецка пострадали два мирных жителя. Об этом 13 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Петровском районе по ул. Маркина на территории участка предприятия «Вода Донбасса» ранены два человека», — написал он.

Кулемзин добавил, что анкетные данные пострадавших предстоит уточнить.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 ноября написал, что два бойца добровольной территориальной самообороны региона пострадали в результате сброса дроном ВСУ взрывного устройства. Глава области уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

В Министерстве обороны рассказали, что беспилотники атаковали в Запорожской области группу российских журналистов. В результате ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Журналист скончался 23 ноября от полученных ранений

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родным Максудова. Он также назвал гибель корреспондента трагедией.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 13 ноября написал, что при сбросе дроном ВСУ взрывного устройства в Глушковском районе пострадал один человек. Глава региона добавил, что пострадавшего доставили в состоянии средней степени тяжести в больницу.

Кулемзин 2 ноября сообщил, что в результате атаки украинского дрона по Петровскому району Донецка пострадал мирный житель. Он уточнил, что беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет.