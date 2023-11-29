Белгород, 29 ноября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Два бойца белгородской добровольной территориальной самообороны пострадали при сбросе украинским дроном взрывного устройства. Об этом 29 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую помощь, и отметил, что за сутки в области зафиксировали в общей сложности свыше 110 прилётов боеприпасов со стороны украинской армии.

В результате никто не погиб и не пострадал, при этом получили повреждения частные домовладения, хозяйственные постройки и производственные помещения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября в результате обстрела ВСУ территории Херсонской области погиб один мирный житель. По данным оперативных служб региона, в общей сложности украинская армия выпустила за сутки по Херсонщине 29 снарядов.

Вечером 28 ноября украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS. В результате обстрела получил ранения один мирный житель.