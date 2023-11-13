Курск, 13 ноября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. В результате сброса украинским дроном взрывного устройства в Глушковском районе Курской области пострадал один человек. Об этом 13 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К сожалению, один человек получил осколочные ранения», — написал он.

Глава области уточнил, что пострадавшего от атаки беспилотника ВСУ мужчину привезли в состоянии средней степени тяжести в Глушковскую больницу. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Минобороны сообщило, что российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Для попытки террористической атаки украинская армия использовала дрон самолётного типа.

Российские средства ПВО 11 ноября уничтожили четыре беспилотника ВСУ самолётного типа над Стародубским округом в Брянской области. Накануне, 10 ноября, украинская армия выпустила по населённым пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов.