Москва, 23 ноября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Скончался раненный в результате удара ВСУ журналист телеканала «Россия 24» Борис Максудов, сообщил 23 ноября Владимир Соловьёв в эфире «Соловьёв LIVE».

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«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкое, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал прицельный огонь по журналистам «местью от бессилия».