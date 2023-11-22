Москва, 22 ноября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали в Запорожской области группу российских журналистов, корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения, сообщили 22 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«22 ноября 2023 года вооружённые силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», — сказано в сообщении Министерства.

Максудов эвакуирован в больницу, жизни журналиста ничто не угрожает, он получает всю необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября ВСУ нанесли массированные удары по Будённовскому району Донецка, выпустив восемь ракет из реактивных систем залпового огня, в том числе с кассетной боевой частью. В результате погибли два человека, также в результате обстрелов пострадали несколько журналистов, в том числе фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин и журналист «Известий» Евгений Быковский.

ВСУ намеренно нанесли удар по месту, где работали журналисты и спасатели, это показывает террористическую логику Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В августе 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ с помощью FPV-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front «Лекса». Украинские военные выслеживали автомобиль военкора и сбросили с беспилотника разрывной снаряд, машина получила сильные повреждения осколками, военкор пострадал, но «остался в строю», рассказал Сальдо.

В июле 2023 года ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и РИА Новости кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста. Военкор Ростислав Журавлёв во время эвакуации скончался. Президент России Владимир Путиннаградил всю группу журналистов орденами Мужества (Журавлёва — посмертно).