Донецк, 2 ноября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Во время атаки дрона ВСУ по Петровскому району Донецка 2 ноября пострадал мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата по ул. Добровольского (магазин «Ассорти») ранение получил мужчина 1979 года рождения», — написал он.

Кулемзин также сообщил, что с 09:00 до 21:00 2 ноября украинские боевики обстреливали город пять раз. По Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам запустили семь снарядов калибра 155 мм и одну ракету из РСЗО. Кроме того, город дважды атаковали беспилотники.

Накануне в Донецке под обстрел попали журналисты ТАСС и «Известий». Серьёзные ранения получили три сотрудника «Известий». Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 сентября указала на то, что украинские военные сделали паузу между обстрелами, чтобы под удар попали прибывшие на место журналисты и спасатели.

31 октября ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО, в том числе с кассетным боеприпасом по Будённовскому району Донецка. Из-за этого погибли два человека.