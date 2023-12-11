Брюссель, 11 декабря, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Странам Евросоюза стоит подумать над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам-членам Шенгенского соглашения. С таким приложением выступила Чехия. Об этом по прибытии на встречу глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Он пояснил, что инициативу выдвинули в рамках переговоров по двенадцатому пакету санкций ЕС против России.

«Мы предложили собственный компонент [для включения] в санкционный режим. Речь идёт об ограничениях на поездки по зоне Шенгенского соглашения для российских дипломатов и членов их семей», ― сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что это важно «по соображениям безопасности».

Как сообщало ИА Регнум, в российском МИД пообещали не оставить без ответа анонсируемый 12-й пакет санкций ЕС против России. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что министерство предусматривает такие действия. По её словам, это уже не очередной пакет санкций, а война.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение в Евросоюзе введения ограничений для передвижения российских дипломатов в ЕС является очевидной антироссийской глупостью. Представитель Кремля добавил, что в ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами, то есть отказываются от получения информации от первоисточника.

В конце ноября самолёт главы российского МИД Сергея Лаврова, который с делегацией следовал на Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) изменил маршрут и прилетел в Северную Македонию через Грецию. Изначально маршрут в Скопье планировали через Болгарию.

28 ноября глава МИД Болгарии Мария Габриэль заявила, что власти одобрили пролёт через воздушное пространство страны не всей делегации Лаврова. В частности, болгарская сторона не выдала разрешения на официального представителя МИД Марию Захарову. Дипломат назвала действия Болгарии «злобной глупостью русофобов».