София, 28 ноября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Болгарские власти одобрили пролёт через воздушное пространство страны не всей делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила 28 ноября «Болгарскому национальному радио» министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Продолжительность исключения для Лаврова чётко определена: от трёх часов для участия в заседании до 72 часов. Если же в списке делегации есть человек, включенный в санкционные списки ЕС, то ему пролёт разрешён не будет», — сказала она.

Пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано перед этим сообщал, что санкции Евросоюза не помешают Лаврову посетить министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии. Он отметил, что, хотя российский министр и находится в санкционном списке, если македонские власти разрешат ему лично участвовать во встрече, это не будет нарушением рестрикций.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от участия во встрече ОБСЕ из-за Лаврова. Как заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, украинская сторона сохраняет приверженность принципам организации, но одновременное присутствие с российской делегацией, по его словам, «усугубит кризис».

Ежегодная встреча глав МИД стран ОБСЕ состоится в период с 30 ноября по 1 декабря в Скопье в Северной Македонии. В ходе встречи представители 57 государств должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.