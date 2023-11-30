Москва, 30 ноября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Действия властей Болгарии, вначале разрешивших пролёт над своей территорией российского самолёта с делегацией на Совет глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а затем запретившей его в случае, если на его борту окажется официальный представитель МИД Мария Захарова, являются незаконными. Об этом 30 ноября написала сама Захарова в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя», — написала она.

Захарова сыронизировала, что в ноте не было сказано о том, может ли она пролетать над Болгарией без самолёта или использовать для этого космическое пространство.

«Речь идёт не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД напомнила, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации от 1944 года, предписывающая понимать под территорией страны «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды».

«Воздушное пространство в термин «территория» не входит. В связи с этим действие и без того незаконных евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролёт на воздушном судне лица, которому запрещён въезд на территорию государства», — пояснила она.

Захарова также предупредила, что действия болгарских властей могут привести к созданию опасного мирового прецедента, на основе которого российская сторона может предпринять ответные меры в отношении натовских чиновников, которые находятся в «зеркальных стоп-листах».

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября глава МИД Болгарии Мария Габриэль заявила, что власти одобрили пролёт через воздушное пространство страны не всей делегации Сергея Лаврова. По её словам, если в списке делегации окажется человек, включённый в санкционные списки ЕС, то пролёт для воздушного судна будет запрещён.

Захарова 29 ноября заявила, что в ходе подготовки к встрече СМИД ОБСЕ в Северной Македонии в отношении российской стороны чинились «всяческие козни». По словам дипломата, это была «внутренняя интрига» среди представителей западных стран, часть которых уже осознаёт, что ситуация в ОБСЕ доведена ими до экзистенциального кризиса этой организации, а остальные продолжают давить «на эту педаль абсолютного русофобского угара».