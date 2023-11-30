Скопье, 30 ноября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Самолёт главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова изменил свой маршрут на встречу глав МИД стран ОБСЕ из-за запрета властей Болгарии на пролёт воздушного судна, если на его борту окажется Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что воздушное сообщение регулируется положениями Чикагской конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года, согласно которой власти Болгарии должны обеспечить беспрепятственный полёт без посадки на территории страны вне зависимости от ограничительных мер со стороны Европейского союза.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября глава МИД Болгарии Мария Габриэль заявила, что власти одобрили пролёт через воздушное пространство страны не всей делегации Сергея Лаврова. Она отметила, что если в списке делегации есть человек, включённый в санкционные списки ЕС, то пролёт для него будет запрещён.

В ночь на четверг глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в столицу Северной Македонии город Скопье, где и состоится встреча глав МИД ОБСЕ. Эта поездка стала для Сергея Лаврова первым визитом в Европу с начала специальной военной операции на Украине, не считая визитов в Турцию и Белоруссию.