Москва, 15 ноября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. В российском МИД пообещали не оставить без ответа анонсируемый 12-й пакет санкций против России. Официальный представитель Мария Захарова во время брифинга заявила, что министерство предусматривает такие действия.

Nikita Dezhurny

«Разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа», — сказала она.

По её словам, это уже не очередной пакет санкций, а война. Дипломат отметила, что, хотя во многих СМИ уже и рутинно звучит про очередной пакет санкций, важно понимать, что это элемент гибридной войны.

«Всё это, естественно, является, и агрессивной деятельностью Запада, и нарушением Евросоюзом норм международного права. Всё это, естественно, после принятия в каком-то окончательном виде со стороны ЕС и после изучения нами — мы это всё оценим — будет дана оценка», — предупредила представитель МИД.

В принципиальном праве эти рестрикции ничего нового не привнесут. Брюссель пытается нацелиться на пока не охваченные отрасли российской экономики, чтобы судорожно добиться хоть какого-то результата, подчеркнула она.

Дипломат обратила внимание, что из-за бесконечного санкционного антироссийского потока Евросоюз превратился в «полезного идиота Вашингтона, в ту самую дубинку, в тот самый инструментарий».

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября появились подробности 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. В сотрудничестве с G7, там подготовили проект, в который включили запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года. Помимо этого, в ЕС хотят перекрыть в Россию экспорт станков, которые, по их мнению, используются в производстве вооружения.

Дополнительно речь шла об эмбарго некоторых химикатов и литиевых аккумуляторов, а также термостатов и двигателей для БПЛА.