Москва, 21 ноября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Обсуждение в Евросоюзе введения ограничений для передвижения российских дипломатов в ЕС является очевидной глупостью. Об этом 21 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами, то есть отказываются от получения информации от первоисточника.

«Большую глупость трудно себе представить для разумных политиков, потому что, как минимум, нужно всегда ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон. Они для себя одну сторону полностью отвергают», — подчеркнул он.

Песков заметил, что в ЕС очень много людей, которые нуждаются в консульских услугах для связей с Россией, однако их лишают этого права.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в российском МИД пообещали не оставить без ответа анонсируемый 12-й пакет санкций ЕС против России. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что министерство предусматривает такие действия. По её словам, это уже не очередной пакет санкций, а война. Дипломат отметила, что, хотя во многих СМИ уже и рутинно звучит про очередной пакет санкций, важно понимать, что это элемент гибридной войны.