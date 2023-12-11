Симферополь, 11 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. На территории Крыма сотрудники ФСБ в 2023 году выявили обширную агентурную сеть украинских спецслужб, сообщили 11 декабря в пресс-службе ведомства.

ЦОС ФСБ. Кадр из видео

За год в Крыму сотрудники ведомства пресекли 14 терактов и диверсий. За это время в регионе изъяли 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки.

«Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 килограммов взрывчатых веществ», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что на территории Крыма ФСБ в течение года задержала 18 украинских агентов и их пособников — в связи с диверсиями и подрывом автомобилей.

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