Москва, 7 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в госизмене. По заданию украинских спецслужб он организовал диверсии в 15 регионах, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

По версии следствия, 21-летний мужчина через интернет-мессенджеры получал задания от украинского куратора. За денежное вознаграждение калининградец подыскивал исполнителей диверсий, связанных с поджогом объектов связи и транспортной инфраструктуры.

«С февраля по март текущего года подозреваемый привлёк к данной преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах России», — отметили в спецслужбе.

Установлено, что фигурант организовал более 15 поджогов. Пять из них были предотвращены, десять исполнителей задержаны. В отношении жителя Калининградской области возбуждены уголовные дела по статьям о содействии в диверсионной деятельности и государственной измене.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене жительницу Самары. По информации правоохранительных органов, женщина пыталась склонить российских военных к переходу на сторону ВСУ. Для этого она использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС России.

Жителя Орла, совершившего три диверсии на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, задержали в октябре. По данным следствия, 38-летний мужчина действовал по заданию СБУ за денежные вознаграждения, инструкции он получал через интернет-мессенджер.