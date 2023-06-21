Симферополь, 21 июня, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Железнодорожное полотно повреждено в районе Феодосии, движение поездов временно приостановлено. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 21 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают профильные службы, написал Аксёнов и призвал всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

«В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железной дороге недалеко от Бахчисарая. В результате диверсии с путей сошли восемь вагонов с зерном, пять из них перевернулись. Движение на участке было временно приостановлено, следователи возбудили уголовное дело о теракте.