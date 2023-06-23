Симферополь, 23 июня, 2023, 07:51 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Кореиз на территории Крыма повреждён газопровод, сообщили 23 июня в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на вице-премьера республики Игоря Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В результате аварии без газа временно остались почти 500 абонентов. Повреждение газопровода устраняют аварийные службы. В правительстве Крыма заверили, что газоснабжение восстановят до конца дня.

Ранее ИА Регнум передавало, что в марте врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о начале строительства нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и возводимого нового города под Херсоном. Он добавил, что решение уже принято и строительство газопровода ведётся со стороны магистральной сети.