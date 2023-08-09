Москва, 9 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России задержала российского гражданина, которого завербовали спецслужбы Украины и который совершил подрыв газопровода в Крыму в июне. Об этом 9 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — привело сообщение ЦОС ТАСС.

По информации службы, задержанный по заданию кураторов с Украины 23 июня осуществил подрыв газопровода в посёлке Кореиз, для чего он использовал переданное через тайник самодельное взрывное устройство.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа ФСБ задержала в Запорожской области гражданина Украины за подготовку терактов против местных властей. Задержанный должен был по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины вести в регионе диверсионно-террористическую деятельность.

Позднее управление ФСБ России по Херсонской области пресекло преступную деятельность группы пособников ВСУ, передававших данные о военной инфраструктуре российской армии в зоне СВО. В состав группы входили два проживающие в регионе гражданина Украины 1999 и 2004 годов рождения.