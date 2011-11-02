Москва, 10 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследования фактов вмешательства в дела России зафиксировала активизацию спецслужб НАТО в связи с выборной кампанией в России, говорится в Telegram-канале комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния» в связи с началом кампании по выборам президента в России», — говорится в сообщении.

В частности, предпринимаются попытки организации в период избирательной кампании серии незаконных акций на территории страны, ведётся подготовка провокаторов. Соответствующие тренинги организованы в том числе в странах Прибалтики и в Грузии.

Кроме того, добавили в комиссии, проводятся обучающие мероприятия для «псевдонаблюдателей», а также для так называемых «журналистов в изгнании». Данная деятельность осуществляется за счёт организационной и грантовой поддержки финансируемой, в том числе, МИД ФРГ.

Информацию о выявленных фактах подготовки провокаций на выборах комиссия передаст в ЦИК России и Генпрокуратуру.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что от результатов президентских выборов будет зависеть успешность ответа на новые вызовы, а также будущий вектор развития России.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли решение провести трёхдневное голосование, с 15 по 17 марта 2024 года. Многодневные выборы президента состоятся в России впервые. Самовыдвиженцы на выборах главы государства должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, кандидаты от партий — до 1 января 2024 года, уточнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она также заявила, что работа по дискредитации выборов президента РФ в 2024 году уже ведётся. Также она отметила, что аналогов открытой и прозрачной избирательной системы России нет.

Президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок 8 декабря в Кремле, где проходила церемония вручения государственных наград. Отвечая на вопрос об участии в выборах, Путин заявил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но сейчас такое время, что он счёл необходимым баллотироваться.