Москва, 7 декабря, 2023, 10:53 — ИА Регнум. С принятым постановлением о начале проведения выборов президента России 17 марта дан старт избирательной кампании. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 7 декабря.

Дарья Антонова ИА Регнум

«По сути этим решением даётся старт начала предвыборной кампании по выборам президента», — сказала спикер СФ.

От результатов президентских выборов будет зависеть успешность ответа на новые вызовы, а также будущий вектор развития России, добавила Матвиенко.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Совет Федерации принял постановление, согласно которому выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта.

6 декабря глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что совет палаты включил в повестку пленарного заседания Совета Федерации (СФ) 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента России на 17 марта.

11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия ведёт подготовку к выборам президента России. Выборы главы государства должны пройти достойно и ЦИК сделает для этого всё необходимое, добавила она.