Москва, 15 ноября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об отсутствии аналогов открытой и прозрачной избирательной системы России. Об этом она сказала 15 ноября во время церемонии награждения в честь 30-летия избирательной системы.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

«Мы за эти годы создали одну из самых современных избирательных систем в мире, ну, уж точно самую открытую и прозрачную», — сказала глава ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Памфилова рассказала, как работает избирательная система России, во время видеообращения на внеурочном занятии «Разговоры о важном». Учащиеся узнали о работе комиссии и важности выборов. Памфилова подчеркнула, в мире нет аналогичных российской по уровню прозрачности и степени организации контроля за выборами систем.

Как стало известно из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 15 ноября, уровень доверия к результатам выборов в России вырос с 46% до 61% (в 1,3 раза) менее, чем за три года. По оценкам электоральных активистов, выборы проходят честно и без нарушений закона. С октября 2021 года прирост показателя доверия составил 8 пунктов, с ноября 2020 года — 15. В августе 2023 года тех, кто скорее доверяет результатам выборов, оказался 61% (69% среди тех, кто всегда обязательно участвует в выборах или старается это делать).