Москва, 8 декабря, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после вопроса об участии в выборах заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас такое время, что принято решение баллотироваться.

Kremlin. ru

С просьбой участвовать в выборах к президенту обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Владимир Путин ответил согласием.

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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На выборах первого лица государства трёхдневное голосование будет проведено впервые. Досрочное голосование пройдёт в период с 25 февраля по 14 марта.

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