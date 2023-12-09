Москва, 9 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился с главой Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси впечатлениями по итогам визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

«Владимир Путин поделился впечатлениями по итогам своей недавней поездки в Объединённые Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия», — говорится в сообщении.

Также российский лидер рассказал о состоявшихся в Москве переговорах с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Кроме того, лидеры России и Египта обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и выразили заинтересованность в его дальнейшем наращивании.

Путин поблагодарил Ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа, а также в доставке туда гуманитарных грузов из России.

Также российский лидер пожелал главе Египта успеха на президентских выборах, которые пройдут с 10 по 12 декабря.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путинобсудил по телефону с Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа и доставку туда гуманитарной помощи. Стороны обсудили усилия Египта по доставке наибольшего количества гуманитарной помощи для оказания поддержки жителям Газы.

Путин 6 декабря прибыл с визитом в ОАЭ для переговоров с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По случаю начала визита небо Абу-Даби окрасилось в цвета флага России. В ходе встречи Путин по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ за тёплый приём. Стороны провели встречу с участием делегаций за рабочим завтраком, а также в формате тет-а-тет

После визита в ОАЭ российский лидер отправился в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили взаимодействие в многосторонних форматах. Особое внимание уделялось вопросам энергетики. Переговоры продлились более трёх часов. В начале беседы российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.

Переговоры российского и иранского президентов прошли 7 декабря. Они длились более 5 часов. В разговоре были затронуты как двусторонние, так и международные темы и вопросы, в том числе развитие транспортного коридора «Север — Юг». Отдельно Путин и Раиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.