Эр-Рияд, 6 декабря, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры в формате тет-а-тет. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Лидеры стран, после встречи с участием делегаций, в «формате 1 на 1» разговаривали более трёх часов.

Как сообщало ИА Регнум, наследный принц Саудовской Аравии в ходе переговоров с Владимиром Путиным 6 декабря в Эр-Рияде выразил готовность приехать с визитом в Россию.

Президент ранее говорил, что поездка принца в Россию планировалась и в 2023 году, но не состоялась.

Владимир Путин в начале переговоров заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Он уточнил, что у Москвы и Эр-Рияда очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях.