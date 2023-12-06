Эр-Рияд, 6 декабря, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел 6 декабря в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Валерий Шарифулин/ТАСС Эр-Рияд. Саудовская Аравия

В ходе переговоров планируется обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Также будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север — Юг. Особое внимание будет уделено вопросам энергетики.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент России совершает визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Для сопровождения полёта самолёта Владимира Путина в ОАЭ были задействованы истребители Су-35С со штатным вооружением различного класса, сообщили в Министерстве обороны РФ. К истребителям Су-35 проявляют повышенный интерес в ОАЭ и других странах Ближневосточного региона, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Россия поддерживает доверительные отношения с Саудовской Аравией, в частности в ходе совместной работы в ОПЕК+, и такой характер отношений очень важен для принятия взаимовыгодных решений, отмечал ранее президент.

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ говорит о провале усилий США и ЕС по изоляции Москвы в мире, считают обозреватели американского агентства Bloomberg.