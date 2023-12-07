Москва, 7 декабря, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Главы России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили 7 декабря переговоры в Кремле. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Кремле

По словам Пескова, встреча двух лидеров длилась более 5 часов.

В разговоре были затронуты как двусторонние, так и международные темы и вопросы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно Путин и Раиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин и Эбрахим Раиси после переговоров в присутствии делегаций продолжили встречу в формате рабочего обеда.

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Путин на встрече с Раиси заявил, что воспользуется его приглашением приехать в Тегеран.