Переговоры Путина и Раиси, длившиеся более 5 часов, завершились
Песков: переговоры Путина и Раиси в Кремле, длившиеся более 5 часов, завершились
Москва, 7 декабря, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Главы России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили 7 декабря переговоры в Кремле. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Кремле
По словам Пескова, встреча двух лидеров длилась более 5 часов.
В разговоре были затронуты как двусторонние, так и международные темы и вопросы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно Путин и Раиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин и Эбрахим Раиси после переговоров в присутствии делегаций продолжили встречу в формате рабочего обеда.
Путин на встрече с Раиси заявил, что воспользуется его приглашением приехать в Тегеран.