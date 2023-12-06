Абу-Даби, 6 декабря, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по-арабски поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за приём в Абу-Даби.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян

«Шукран («спасибо» в переводе с арабского)», — сказал российский лидер.

Таким образом он закончил вступительную часть речи на переговорах с главой ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 6 декабря прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Здесь российский лидер проведёт переговоры с президентом ОАЭ эмиром Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По случаю начала визита небо Абу-Даби окрасилось в цвета флага России. Церемония официальной встречи лидера нашей страны состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации).