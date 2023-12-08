Вашингтон, 8 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер на выступлении на форуме Аспенского института, опубликованном на Youtube-канале организации.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы к концу 2024 года украинская сторона оказалась на позициях, которые заставят Россию принять одно из двух решений — или начать мирные переговоры, на условиях которые будут выгодны Киеву, или иметь дело с «более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе».

При этом Файнер сказал, что не знает, какой выбор в итоге сделает Москва, поэтому США хотели бы создать для России такую дилемму.

Вынудить Киев

Несмотря на слова Файнера, в ноябре 2023 года обозреватели немецкой газеты Bild в своём материале сообщили, что власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления.

По данным издания, западные политики не говорят лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому напрямую, что он должен пойти на мирные переговоры, но рассчитывают, что он придёт к такому пониманию самостоятельно, после чего предложит начать переговоры, назвав это своим собственным решением.

Обозреватели газеты также сообщили, что «план Б» тоже не предполагает продолжения контрнаступления ВСУ и заключается в заморозке конфликта по нынешней линии фронта.

Цели СВО в приоритете

Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

«Ещё раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», — сказал Песков.

Также он уточнил, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны.

Песков подчеркнул, что как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном. В России не раз, на любом уровне, включая высший уровень — президента, говорилось о важности достижения поставленных целей спецоперации, добавил представитель Кремля.

Кроме того, в Кремле и МИД РФ не раз отмечали, что Москва готова к переговорному процессу с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Отказ Украины от переговоров

Украинское руководство с октября 2022 года выступает против дипломатического решения кризиса. В Киеве даже подписали указ о невозможности переговоров. В качестве приемлемого варианта украинские власти выдвинули условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.

Мнение экспертов

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК» признал глупость идеи выхода на старые границы с Россией. В Киеве плана как такового нет, а есть лишь лозунги и призывы, сказал он. Кроме того, к нынешним проблемам Украины добавятся депопуляция, раскол общества и потеря территорий, добавил Бондаренко.

Более того, 27 ноября советник комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак допустил, что возможно обсудить завершение украинского конфликта без выполнения условия о выходе на границы 1991 года.

Ступак допустил, что можно найти некую золотую середину в этом вопросе. Как он отметил, взаимное недоверие сторон конфликта остаётся серьёзной проблемой.