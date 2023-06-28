Киев, 1 июля, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назвал приемлемый для Киева способ для завершения военных действий на территории страны путём дипломатических переговоров. Для этого, заявил украинский лидер, российские войска должны отойти к границам 1991 года, сообщил The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что если президент России Владимир Путин сейчас отступит к границам 1991 года, включающим не только юго-восток Украины, но и Крым, тогда начнётся возможный путь дипломатии. При этом украинский лидер указал, что возврат к границам на 24 февраля к прекращению конфликта не приведёт, потому что у Украины не будет чёткого понимания, «что такое гарантии безопасности». Зеленский заявил, что это «не наши» границы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

Глава государства отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ИА Регнум заявил, что Россия не исключает мирных переговоров с Украиной, и они могут вскоре состояться, но это не означает достижения целей спецоперации и её завершения. Сенатор указал, что Россия никогда не была против мирных переговоров, но Украина всегда выдвигала невыполнимые условия — одним из пунктов Киева было восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год. Джабаров подчеркнул, что это невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мнение на Западе о том, что ситуация на Украине завершится переговорами, но сначала Россию надо победить, шизофренической позицией. Ещё один важный, по его словам, аспект ― на какой основе они хотят переговоры.

Он напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо, многократно, бескомпромиссно заявляли о том, что основа переговоров ― пресловутая состоящая из десяти пунктов формула президента Украины. Кроме того, согласно видению западных стран, Россия сначала должна уйти за границы 1991 года, российской руководство ― пойти под суд, Москва ― выплатить репарации, и только после выполнения этих предварительных условий заключат мирный договор.