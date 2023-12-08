Киев, 8 декабря, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Заявления и намерения Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведут к катастрофе. Плана как такового и нет, а есть лишь лозунги и призывы. Своё мнение выразил украинский политолог и глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью Youtube-каналу «ДА ЭТО ТАК».

Сергей Корсун ИА REGNUM Территориальная целостность Украины. Границы Украины. Расчленение Украины.

По словам Бондаренко, у киевских властей нет и не было никакого плана относительно границ.

«Сомневаюсь, что был какой-то план, — были общие лозунги, общие фразы относительно того, что только границы 1991 года и ничего другого. Если этот лозунг будет невоплотим, это будет катастрофическим для Украины», — признал эксперт.

Бондаренко добавил, что к нынешним проблемам Украины, добавятся депопуляция, раскол общества и потеря территорий.

«Эти факторы будут десятилетиями аукаться Киеву», — предупредил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, советник комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак 27 ноября допустил, что возможно обсудить завершение украинского конфликта без выполнения условия о выходе на границы 1991 года.

Ступак допустил, что можно найти некую золотую середину в этом вопросе. Как он отметил, взаимное недоверие сторон конфликта остаётся серьёзной проблемой.

Начиная с октября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.