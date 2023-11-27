Киев, 27 ноября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Советник комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак 27 ноября допустил, что возможно обсудить завершение украинского конфликта без выполнения условия о выходе на границы 1991 года.

РИА Новости / Стрингер

«Нужно обсудить другие варианты, а не только выход на границы 1991 года, сейчас этого очень сложно достичь», — заявил он в интервью изданию Newsweek.

Ступак добавил, что, вероятно, можно найти некую золотую середину в данном вопросе. Как он отметил, взаимное недоверие сторон конфликта друг к другу остаётся серьёзной проблемой. Перед этим другое американское издание, газета Washington Post, писало о значительном снижении интереса Конгресса США к финансированию Киева и росте иных приоритетов нацбезопасности, включая ближневосточный конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, выдвинувшая свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн заявила, что всё ещё существует вероятность рассмотрения подобия Минских соглашений. Она обвинила американские власти в срыве переговоров России и Украины в марте 2022 года и заявила, что можно оказаться в приближённой к той обстановке, хотя искренность США и Европы теперь и подвергается сомнению. Стайн отметила, что мнение американцев по поводу украинского кризиса поменялось.

Начиная с октября 2022 года, глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах. Глава МИД Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что она начнутся только тогда, когда Россия потерпит поражение в специальной военной операции и напомнил, что США, ЕС и НАТО бескомпромиссно называли основой для переговоров украинские требования и выплату Москвой репараций. Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. В сентябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие предпосылок к переговорам по Украине, а Лавров указал на невозможность реализовать «формулу мира» Зеленского.