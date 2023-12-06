Эр-Рияд, 7 декабря, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Специальная военная операция продолжается, для России главное — достижение поставленных целей. На данном этапе результаты российских военных на поле боя говорят о поражении украинской армии и неизбежности победы ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам 6 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

По словам Пескова, как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном.

«То, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности поражения и о, скорее, неизбежности обратного», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также добавил, что не раз, на любом уровне, включая высший уровень — президента, говорилось о том, что для России главное — достичь поставленных целей.

«Предпочтительнее достигать политико-дипломатическими средствами. Все попытки, чтобы это сделать, были предприняты до 24 февраля 2022 года. Но когда все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции, которая продолжается сейчас», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с октября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.

Президент неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.