Берлин, 24 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления, отметили в своём материале 24 ноября обозреватели немецкой газеты Bild.

IMAGO/Photo News/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Германо-американский план — поставлять Киеву такое оружие и в таких количествах, чтобы позволить ВСУ удержать нынешний фронт, но не сделать украинскую армию способной отвоевать территории», — сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник в правительстве Германии.

По этим данным, западные политики не говорят лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому напрямую, что он должен пойти на мирные переговоры, но рассчитывают, что он придёт к такому пониманию самостоятельно, после чего предложит начать переговоры, назвав это своим собственным решением.

Обозреватели издания также сообщили, что «план Б» тоже не предполагает продолжения контрнаступления ВСУ и заключается в заморозке конфликта по нынешней линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года Зеленский в очередной раз заявил, что «не готов» к переговорам с Россией. Запад пока не готов завершить украинский конфликт, а потому и Зеленский продолжает отрицать возможность перемирия, отмечал в беседе с ИА Регнум член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов.

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили такие переговоры, отметил Путин, напомнив, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

В ноябре 2023 года в ходе визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин анонсировал новый пакет военной помощи ВСУ и заявил, что у Украины есть ресурсы для продолжения боёв в зимнее время. При этом наблюдатели обратили внимание, что объём поставляемого из США на Украину оружия и его стоимость снижаются — в частности, стоимость анонсированной Остином новой партии составляет «лишь» 100 млн долларов.

Ранее в Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.