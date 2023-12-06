Москва, 6 декабря, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пока противники России отвергают возможность диалога, специальная военная операция продолжается, главное для Москвы — достижение её целей, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», — сказал он.

Также он уточнил, что сокращение западной помощи Украине и готовность Киева к переговорам между собой не связаны.

Как передавало ИА Регнум, начиная с октября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский выступает против дипломатического решения кризиса, он также подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В качестве приемлемого для себя варианта Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год и подчеркнул, что тогда можно будет говорить о переговорах.

Российский лидер неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять. Кроме того, по мнению российского лидера, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.

В Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.