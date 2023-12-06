Москва, 6 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «задаче» Североатлантического альянса не допустить столкновения с Россией.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Всё, о чём говорят натовцы, включая и генсека Столтенберга, о том, что его основная задача — не допустить прямого столкновения, — это всё лицемерие. Это всё игра в бисер. Это какая-то шарада для отвлечения внимания. Я думаю, для того, чтобы как-то обелить режимы, которые входят в НАТО в качестве государств, перед лицом их избирателей, говоря о том, что они ни при чём, что они не участники, что они просто помогают киевскому режиму», — отметила Захарова на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 1 декабря на конференции по безопасности в Берлине заявил, что страны НАТО должны сделать так, чтобы конфликт на Украине не вышел за её пределы. Он также заявил, что нужно сохранить «минимальный контакт» с Россией для контроля над вооружениями.

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля Россию назвали наиболее серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона. В то же время в альянсе заявили о якобы желании сохранять открытыми каналы связи с Москвой для недопущения эскалации в отношениях.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее призвал признать недействительным акт об отношениях Москвы и НАТО 1997 года и создать постоянные военные базы у границ России. Он заверил, что в Литве якобы постоянно слышат «угрозы ядерным оружием» со стороны России, а после начала СВО осознали необходимость повышения расходов на оборону. Также Науседа признал, что опасается затягивания конфликта, нестабильности и опасности создавшейся ситуации.

Комментируя его заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на главную ошибку Запада. Он заявил, что ею стало продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам. Он напомнил, что Россия никогда не совершала подобных действий и не двигалась в сторону Западной Европы. Песков указал, что НАТО неоднократно приближалось к российским границам и это стало одной из причин нынешней геополитической расстановки.

Президент России Владимир Путин 8 ноября заявил, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки — в Азию. Глава государства уточнил, что США всё больше и больше втягивают страны НАТО в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский лидер 29 июля заявил, что Россия хотела бы избежать прямого столкновения своих военных с войсками НАТО. При этом он подчеркнул, что Москва готова к любому варианту развития ситуации.