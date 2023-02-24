Москва, 11 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Причиной нынешней конфликтной ситуации стали ошибки Запада, западные государства их не понимают. Об этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею президента Литвы Гитанаса Науседы, который предложил разместить базы НАТО у границы с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля указал, что продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса российским границам стала одной из таких ошибок.

«Неоднократно мы были свидетелями новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это было одной из причин, которые привели нас к нынешней ситуации», — отметил Песков.

Он напомнил при этом, что российская военная инфраструктура никогда не двигалась в сторону Западной Европы.

«Всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление», ― посетовал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа призвал признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве между Россией и НАТО, подписанный в 1997 году, и создать постоянные военные базы у границ Российской Федерации.

Президент Литвы заверил, что в его стране постоянно слышат угрозы ядерным оружием со стороны России, а после начала российской спецоперации на Украине страны НАТО осознали необходимость повышения расходов на оборону. При этом Науседа признал, что опасается затягивания на слишком долгий срок этого «переходного периода» из-за нестабильности и опасности создавшейся ситуации.

В своём обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля, президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё, либо с попытки давления и шантажа. Тем временем, подчеркнул российский лидер, Североатлантический альянс, несмотря на все протесты и озабоченности России, неуклонно расширялся и вплотную приблизился к российским границам.

Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация — ответ России на бесконечное расширение НАТО. Он добавил, что противники понимают только язык силы, и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.