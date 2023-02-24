В Кремле заявили об ошибке Запада в отношении России
Песков назвал размещение оружия у границ России ошибкой Запада
Москва, 11 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Причиной нынешней конфликтной ситуации стали ошибки Запада, западные государства их не понимают. Об этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею президента Литвы Гитанаса Науседы, который предложил разместить базы НАТО у границы с Россией.
Официальный представитель Кремля указал, что продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса российским границам стала одной из таких ошибок.
«Неоднократно мы были свидетелями новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это было одной из причин, которые привели нас к нынешней ситуации», — отметил Песков.
Он напомнил при этом, что российская военная инфраструктура никогда не двигалась в сторону Западной Европы.
«Всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление», ― посетовал пресс-секретарь российского лидера.
Как сообщало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа призвал признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве между Россией и НАТО, подписанный в 1997 году, и создать постоянные военные базы у границ Российской Федерации.
Президент Литвы заверил, что в его стране постоянно слышат угрозы ядерным оружием со стороны России, а после начала российской спецоперации на Украине страны НАТО осознали необходимость повышения расходов на оборону. При этом Науседа признал, что опасается затягивания на слишком долгий срок этого «переходного периода» из-за нестабильности и опасности создавшейся ситуации.
В своём обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля, президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё, либо с попытки давления и шантажа. Тем временем, подчеркнул российский лидер, Североатлантический альянс, несмотря на все протесты и озабоченности России, неуклонно расширялся и вплотную приблизился к российским границам.
Замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация — ответ России на бесконечное расширение НАТО. Он добавил, что противники понимают только язык силы, и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.