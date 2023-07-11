Вильнюс, 11 июля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля страны альянса назвали Россию самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона.

«Российская Федерация представляет собой самую серьёзную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе», — говорится в тексте заявления.

При этом альянс подчеркнул намерение сохранять открытыми каналы связи с Москвой, чтобы не допускать эскалации в отношениях.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа ранее призвал признать недействительным акт об отношениях Москвы и НАТО 1997 года и создать постоянные военные базы у границ России. Он заверил, что в Литве якобы постоянно слышат «угрозы ядерным оружием» со стороны России, а после начала СВО осознали необходимость повышения расходов на оборону. Также Науседа признал, что опасается затягивания конфликта, нестабильности и опасности создавшейся ситуации.

Комментируя его заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на главную ошибку Запада. Он заявил, что ею стало продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам. Он напомнил, что Россия никогда не совершала подобных действий и не двигалась в сторону Западной Европы. Песков указал, что НАТО неоднократно приближалась к российским границам, и это стало одной из причин нынешней геополитической расстановки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ самостоятельно создаст гарантии безопасности, если этого не сделают страны НАТО и ОБСЕ. Дипломат напомнила, что перед началом СВО Россия предложила коллективному Западу выработать новые гарантии для убеждённости в мирных намерениях. Захарова подчеркнула, что раз Москва получила отказ от обсуждения инициативы, гарантии безопасности она будет создавать сама.

Как сообщало ИА Регнум, в день начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво пыталась договориться с НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе, но получала в ответ лишь циничный обман и враньё, либо попытки давления и шантажа. Глава государства подчеркнул, что в то же время Североатлантический альянс, несмотря на протесты и озабоченности российской стороны, неуклонно расширялся и в итоге вплотную приблизился к её границам. Замруководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО. Он добавил, что противники понимают только язык силы, и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.