Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Россия желала бы избежать прямого столкновения своих Вооружённых сил с военными НАТО, однако страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита Россия — Африка.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет», — отметил он.

Российский лидер напомнил, что по инициативе США в свое время появился специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. По словам президента, стороны используют указанный инструмент для контактов на случай любой кризисной ситуации.

Путин также отметил, что, если кто-то всё же вознамерится пойти на конфликт, то Россия готова к такому развитию событий.

«Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.

11 по 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. В итоговой декаларации мероприятия Россию назвали самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона.

В документе также говорится, что страны военного альянса совершенствуют существующие инструменты противодействия Москве.