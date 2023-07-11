Вильнюс, 11 июля, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Акт об отношениях и сотрудничестве между Россией и НАТО, подписанный в 1997 году, призвал признать недействительным президент Литвы Гитанас Науседа и создать постоянные военные базы у границ Российской Федерации. Такое заявление глава Литвы сделал в опубликованном 11 июля интервью газете The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитанас Науседа

«Когда Россия активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны уже наконец признать, что основополагающий акт Россия — НАТО мертв», — пояснил Науседа, отметив, что акт предполагает неразмещение ядерного оружия и боевых сил на территории новых стран-членов альянса на постоянной основе.

Президент Литвы уверял, что в его стране постоянно слышат угрозы ядерным оружием со стороны России, а после начала российской спецоперации на Украине страны НАТО осознали необходимость повышения расходов на оборону. При этом Науседа признал, что опасается затягивания на слишком долгий срок этого «переходного периода» из-за нестабильности и опасности создавшейся ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ускорить процесс передачи в парламент Турции заявки Швеции на членство в НАТО. При этом дату ратификации и присоединения Швеции к альянсу Столтенберг не назвал, пояснив, что её назовёт турецкая сторона.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский указал, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе ясных алгоритмов для получения членства в альянсе.