Москва, 8 ноября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Североатлантический альянс в нарушение собственных доктрин пытается выйти за свои географические рамки, в Азию, заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за рамки, за географические рамки своей деятельности», — сказал глава государства на встрече с зампредом центрального военного совета КНР.

Российский лидер добавил, что Соединённые Штаты всё больше и больше «втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Вашингтон стараются «насоздавать там новых военно-политических альянсов», руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами, отметил президент России.

Россия и Китая спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими странами, но укрепляют собственную безопасность в зависимости от угроз, заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 5 октября на клубе «Валдай» заявил, что Россия не нужна НАТО, и напомнил, что Москва предлагала альянсу присоединиться к нему, но ей отказали. На тот момент не было идеологических противоречий. Причина в том, что Запад не намерен выстраивать партнёрские отношения, ему нужно господство.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев на марафоне «Знание» 4 ноября рассказал, что Запад стремился устроить в России хаос в 90-е годы, всячески поощрял сепаратизм и навязывал стране под предлогом партнёрства кабальные международные обязательства.