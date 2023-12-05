Москва, 5 декабря, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпиадах, выданные после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили в МОК 5 декабря.

Александр Вильф/РИА Новости

МОК по-прежнему рекомендует допускать российских спортсменов к соревнованиям в так называемом нейтральном статусе (без флага и гимна), сказано в сообщении комитета.

«Такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», — отметили в МОК.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине международные спортивные организации, включая МОК, ввели новые ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. В Кремле и МИД РФ называли эти решения политизированными и несправедливыми.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Такое решение принято в связи с тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявили представители МОК. ОКР не может больше выполнять функции национального олимпийского комитета и получать средства от МОК, объявили также в комитете.

В сентябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 дискредитирует саму идею олимпийского спорта, а подобные ограничения не предвещают ничего позитивного для олимпийского движения в будущем. В октябре президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, поскольку такой шаг, по её нению, был бы равносильным сдаче в плен.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году. Позднее в МОК призвали национальные олимпийские комитеты отказаться от участия в этих соревнованиях.

В августе 2023 года президент отмечал, что международные спортивные организации, в том числе МОК, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, и в такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным».