Москва, 22 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже бьёт по самой идее олимпийского спорта, сообщил 22 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Что касается всех этих ограничений по олимпийскому движению, то в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма», — сказал Песков.

Он добавил, что такие ограничения не сулят ничего хорошего олимпийскому движению в будущем. При этом Песков выразил надежду, что идея олимпизма восторжествует и что Россия снова реинтегрируется в «олимпийскую семью».

Как сообщало ИА Регнум, российский министр спорта Олег Матыцин заявил 19 сентября, что на Олимпиаду-2024 смогут поехать не более 180 спортсменов из России — остальных не допустили, и может оказаться, что количество недопущенных вырастет.

Из 39 олимпийских видов спорта допуск к международным соревнованиям российские спортсмены получили по 26 видам. Командные виды спорта оказались практически полностью закрыты для российских спортсменов, рассказал в начале месяца заместитель главы Минспорта Алексей Морозов.

Недопуск российских спортсменов продвигает руководство Международного олимпийского комитета. Известно, что не допустили до международных состязаний, включая ОИ-2024, российских легкоатлетов и большинство команд.

После того, как об этом в марте заявил глава МОК Томас Бах, президент России Владимир Путин констатировал пренебрежение западных чиновников к принципам олимпизма.