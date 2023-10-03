Москва, 3 октября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что принять условия нейтрального статуса на Олимпиаде 2024 года в Париже равносильно тому, чтобы сдаться.

Илья Питалев/РИА Новости Ирина Винер

«Согласна, что флаг и гимн должны играть над головами наших детей. Обязательно! Другого мы не понимаем и не принимаем», — сказала Винер на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт», который проходит в Москве.

Глава федерации художественной гимнастики задалась вопросами, зачем российским спортсменам ехать на Олимпиаду, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет российский флаг и будет скандировать гимн, зачем России унижаться.

Винер также назвала позором и обыкновенным фашизмом отказ в выступлении российским паралимпийцам.

Как сообщало ИА Регнум, решение о запрете на участие российских и белорусских команд в международных состязаниях инициировало руководство Международного олимпийского комитета. В марте МОК запретил участие российских легкоатлетов и команд в международных играх. Россиян рекомендовали допускать выборочно и в нейтральном статусе.

Министр спорта Олег Матыцин заявил 19 сентября, что на Олимпиаду-2024 смогут поехать не более 180 спортсменов из России, поскольку остальных до соревнований не допустили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск России на ОИ-2024 ударом по самой идее Олимпиады. Он добавил, что такие ограничения не сулят ничего хорошего олимпийскому движению в будущем.